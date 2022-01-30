Вашингтон, 30 января, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в очередной раз осудил намерение спортсменов-трансгендеров принимать участие в Олимпийских играх. Об этом он заявил на митинге своих сторонников 29 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По словам Трампа, если он снова придет к власти, то запретит мужчинам (или бывшим мужчинам) участвовать в женском спорте. Трамп подчеркнул, что складывается совершенно нелепая ситуация, когда мужчины, объявляющие себя женщинами, начинают принимать участие в женских спортивных соревнованиях.

«Мы запретим мужчинам участвовать в женском спорте. Это нелепо! Слышали о мужчине, который в команде по плаванию одной школы, которую я хорошо знаю? Там рекорд держался 11 лет, а он превысил его на 38 секунд. Или вот, самое лучшее — поднятие тяжестей. Мужик выходит и одной рукой бьет рекорд, который держался 20 лет!» — негодует Трамп.

Стоит отметить, что ранее Трамп уже выступал против спортсменов-трансгендеров. Так, он осудил новозеландку Лорел Хаббард, которая стала в итоге первым открытым трансгендером, участвовавшим в Олимпийских играх. Трамп называл Хаббард «он» и выражал крайнее неодобрение по поводу участия Хаббард в летней Олимпиаде в Токио.