Калуга, 30 января, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Годовая инфляция в декабре 2021 снизилась и составила 8,9%. Главным образом это было результатом корректировки цен на продовольственные товары. Как зафиксировал Калугастат, продуктовая инфляция замедлилась на 0,8 процентного пункта. Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужским отделением Банка России Ирину Карлаш.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

По мнению аналитиков снижение темпов роста цен на продукты связано с увеличением объемов производства на предприятиях агропромышленного комплекса. Восстановление производства на птицефабриках привело к расширению предложения куриного мяса и яиц. Сдерживали общую инфляцию и тепличные овощи благодаря росту производства огурцов и помидоров. Свой вклад в стабилизацию цен внесли региональные тепличные хозяйства. Они внедряют новейшие технологии и оборудование, занимаются энергосбережением. Поэтому цены на огурцы и помидоры на полках калужских магазинов замедлили рост.