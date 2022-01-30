Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия в 2021 г., если примет участие в президентских выборах и победит на них.

«Если буду участвовать и одержу победу, то мы будем по справедливости обращаться с этими людьми из 6 января. … Если потребуется помилование, мы их помилуем, потому что с ними обходятся так несправедливо», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в Конро (штат Техас).

Также он выразил надежду, что его соратники по Республиканской партии получат большинство в палате представителей и сенате по итогам промежуточных выборов (8 ноября 2022 г.).

«Будьте уверены, когда республиканцы отвоюют конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ», — пообещал он.