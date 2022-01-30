Дублин, , 09:01 — REGNUM Возможные последствия от потенциального конфликта между РФ и Украиной для экономики Ирландии оценили на ирландском телеканале RTÉ.

Отмечается, что главная опасность состоит в том, что РФ поставляет на мировой рынок 11% нефти и является вторым по величине в мире поставщиком газа, потому в случае конфликта могут нарушиться поставки этих энергоресурсов, а цены на них вырастут, считает управляющий директор Petrel Resources Дэвид Хорган.

Он обратил внимание, что цены на нефть уже начали расти на фоне новостей о том, что Россия может «вторгнуться» на Украину.

Цены на энергоносители потянут за собой рост остальных цен: на электроэнергию, продукты питания, потребительские товары и т.д., считает эксперт.

Аналитик отметил, что риск перебоев в поставках газа для Ирландии невелик, т.к. большую часть газа республика получает из Великобритании, а также с собственного месторождения Корриб. Угольная же электростанция Moneypoint в графстве Клэр хоть и закупает его в России, но имеет 3-месячный запас топлива, поэтому сможет продолжить работу даже в случае сбоя поставок. Кроме России, она закупает уголь в Колумбии и США.

Эксперт отметил, что в преддверии возможных проблем ирландские фирмы начали делать запасы российских товаров.

«Наш импорт из России в прошлом месяце вырос на 500%, очевидно, что в преддверии санкционной блокады импорта люди беспокоятся о доставке обычной для них продукции из России, поэтому есть некоторая спешка», — описал происходящее Хорган.

Другие эксперты, которых опросил телеканал, также отмечают нервозность на рынке, однако подчеркивают, что вероятность войны между Россией и Украиной не так велика, паники по этому поводу нет, пишет ИА Красная Весна.