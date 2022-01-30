Новый Орлеан, США, , 09:00 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» обыграл команду «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джейсон Тейтум в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс» (сс) Keith Allison

Игра прошла на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась победой гостей со счетом 97:107.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, который набрал в игре 38 очков. Его коллега по клубу — легкий форвард Джейлен Браун — принес «Бостону» еще 31 очко.

В составе «Пеликанс» наиболее результативным оказался защитник Хосе Альварадо, набравший во встрече 19 очков.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 1 февраля дома сыграет с клубом «Майами Хит», а «Нью-Орлеан» в этот же день на выезде встретится с командой «Кливленд Кавальерс».