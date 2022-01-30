Токио, , 08:58 — REGNUM Автомобилестроительная корпорация Toyota совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) разработает транспортное средство для поездок астронавтов на Луне. Об этом рассказал руководитель этого проекта в Toyota Такао Сато агентству Associated Press.

Поверхность Луны Hq.nasa.gov

Проект транспортного средства для луны получил название Lunar Cruiser, которое является отсылкой к внедорожнику Land Cruiser, выпускаемому компанией Toyota с 1951 года. Планируется, что транспортное средство будет готово к концу 2020-х годов.

В Toyota рассчитывают, что эти транспортные средства смогут использоваться при создании долговременных баз на Луне к 2040-м годам. Позже они могут быть востребованы и при освоении Марса.

Lunar Cruiser будет оснащён роботизированной рукой, разрабатываемой компанией Gitai Japan Inc. Этот манипулятор сможет оснащаться различными насадками, предназначенными для решения широкого спектра задач.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония планирует отправить астронавта на Луну до 2030 года