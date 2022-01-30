Ростов-на-Дону, 30 января, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Вопрос о передаче инвесторам аварийных домов, подчеркивающих исторический дух Ростова-на-Дону, просит у донского правительства сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В старом Ростове

Речь идёт об аварийных домах, жильцы которых уже расселены. При этом статус объектов культурного наследия здания не имеют и подлежат сносу. По мнению главного архитектора Ростовской области Игоря Далаксакауашвили, часть таких домов нужно выставлять на торги и отдавать бизнесу под восстановление.

«В настоящее время в городе отсутствует практика реализации подобных объектов, поэтому мы направили запрос главному архитектору области для дачи предложений по определению правового механизма предоставления частным инвесторам таких домов», — написал Логвиненко в Instagram.

В адрес администрации Ростова-на-Дону уже поступила заявка от депутата городской думы на приобретение одного из таких объектов.