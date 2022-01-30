Богота, , 08:54 — REGNUM Двое сотрудников полиции погибли, трое получили ранения при срабатывании самодельного взрывного устройства на пути кортежа губернатора департамента Какета в Колумбии. Об этом 30 января сообщил глава полиции генерал Хорхе Варгас в Twitter.

Полиция Колумбии Galo Naranjo

«Мы осуждаем трусливый террористический акт, в результате которого сегодня в Какете погибли наши патрульные Уильям Эчеверриа и Мигель Берналь. Мы не допустим, чтобы убийство полицейских осталось безнаказанным», — написал генерал Хорхе Варгас.

Генерал Варгас выразил соболезнования семьям погибших полицейских. Как отметил глава полиции, сотрудники правоохранительных органов обеспечивали безопасность губернатора во время его поездки по региону.

Уточняется, что губернатор Какеты Арнульфо Гаска Трухильо не пострадал. После попытки покушения его эвакуировали вертолетом в расположение двенадцатой армейской бригады во Флоренсии. Предполагается, что атаку на губернатора совершили выходцы из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).

Ранее ИА REGNUM сообщало о подрыве гранаты неизвестными злоумышленниками на территории полицейского участка колумбийского муниципалитета Ремедиос.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестные подорвали гранату в полицейском участке в Колумбии