Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Дональд Трамп — экс-президент США — пригрозил начать коррупционное расследование в отношении Джо Байдена, как только конгресс вернется под контроль республиканцев.

Трамп Palácio do Planalto

Он выразил надежду, что его соратники по Республиканской партии получат большинство в палате представителей и сенате по итогам промежуточных выборов, которые состоятся 8 ноября 2022 г.

«Будьте уверены, когда республиканцы отвоюют конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ конгрессом», — пообещал он, выступая перед сторонниками на митинге в Конро (штат Техас).

Также Трамп обвинил нынешнего лидера страны в слабой политике.

По его словам, Байден проявляет некомпетентность как глава государства, и неэффективная политика приведет к новой войне.

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