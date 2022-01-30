Вашингтон, 30 января, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Дональд Трамп, экс-президент США, пригрозил начать коррупционное расследование в отношении Джо Байдена, как только Конгресс вернется под контроль республиканцев.

Palácio do Planalto Трамп

Он выразил надежду, что его соратники по Республиканской партии получат большинство в палате представителей и Сенате по итогам промежуточных выборов, которые состоятся 8 ноября 2022 г.

«Будьте уверены, когда республиканцы отвоюют Конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ Конгрессом», — пообещал он, выступая перед сторонниками на митинге в Конро (штат Техас).

Также Трамп обвинил нынешнего лидера страны в слабой политике.

По его словам, Байден проявляет некомпетентность как глава государства, и неэффективная политика приведет к новой войне.