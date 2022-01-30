Лаганский район, Калмыкия, 30 января 2022, 08:51 — REGNUM Расследование уголовного дела о двойном убийстве в Калмыкии прокуратура взяла на контроль. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура проконтролирует ход и результаты следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий.
ИА REGNUM сообщало, что на животноводческой стоянке в Лаганском районе были убиты хозяин фермерского хозяйства и его работник. Тела двоих мужчин находились в загоне для скота под стогами сена. Они скончались от множественных колото-резанных ран, на теле хозяина стоянки имеется огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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