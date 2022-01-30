Тарасовский район, Ростовская область, , 08:50 — REGNUM В Ростовской области пяти сиротам предоставили долгожданное жильё. Получить квартиры удалось после обращения заявителей в прокуратуру, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Прокуратура Ysia.ru

Инцидент случился в Тарасовском районе. С жалобой о нарушении муниципалитетом жилищных прав обратились пять человек. Благоустроенное жильё им должны были предоставить ещё в 2020 году.

Прокуратурой были приняты меры реагирования, после чего заявителям были выданы квартиры.