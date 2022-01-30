Богота, , 08:47 — REGNUM При взрыве бомбы на пути кортежа губернатора колумбийского департамента Какета погибли двое полицейских. Об этом 30 января сообщил глава полиции генерал Хорхе Варгас.

«Мы осуждаем теракт, в результате которого в Какете погибли наши патрульные Уильям Эчеверриа и Мигель Берналь», — написал он в Twitter.

По его словам, сотрудники полиции обеспечивали безопасность губернатора, кортеж которого совершал поездку по региону.

По данным СМИ, нападение, по всей видимости, осуществили выходцы из РВСК.

Губернатор Какеты Арнульфо Гаска Трухильо не пострадал.