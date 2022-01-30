Санрайз, США, , 08:45 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» переиграл в овертайме команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайз и закончилась в овертайме в пользу хозяев со счетом 5:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4. В составе «Пантерз» голы забили шведский защитник Густав Форслинг (20-я минута), финский форвард Александр Барков (42-я), Мэйсон Марчмент (48-я) и Джонатан Юбердо (50-я). У «Сан-Хосе» шайбами отличились чешский форвард Томаш Гертл (7-я), оформивший в матче дубль шведский нападающий Йонатан Дален (18-я и 45-я, обе в большинстве) и Мэтт Ньето (22-я).

Победу гостям в овертайме принес гол Сэма Беннетта (62-я).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский смог отразить 30 из 34 бросков по своим воротам. Российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов не записал на свой счет во встрече результативных действий.

Отметим, в следующем матче «Флорида» 1 февраля на выезде сыграет с клубом «Коламбус Блю Джекетс», а «Сан-Хосе» днем ранее также в гостях встретится с командой «Каролина Харрикейнз».