Москва, 30 января, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Аналитический центр университета «Синергия» провел исследования о том, какая часть граждан России делает финансовые накопления. Оказалось, что только около 26% граждан делают накопления, и большинство из тех, кто делает, откладывают ежемесячно менее 5 тысяч рублей.

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Выяснилось, что большинство граждан вообще не делает накоплений. Это может свидетельствовать о низком уровне доходов. Только 26% опрошенных откладывают какие-то финансовые средства.

При этом из тех, кто откладывает, 64% откладывают менее 5 тысяч рублей в месяц. 20% откладывают по 5−10 тысяч рублей в месяц. 9% — 15−20 тысяч рублей в месяц. Больше 20 тысяч рублей в месяц откладывают только 7% из тех, кто вообще что-то откладывает.

Чаще всего граждане откладывают деньги на крупные покупки — автомобили, недвижимость, бытовую технику. Кроме того, граждане копят деньги на путешествия, образование, подушку безопасности к пенсии и на «черный день».

Уточняется, что опрос проводился в январе 2022 года. В нем приняли участие 5 тысяч человек из всех 85 регионов России.