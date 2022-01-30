Черноземельский район, Калмыкия, 30 января, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Калмыкии возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам одного из муниципальных унитарных предприятий Черноземельского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

Пустой кошелек

Следователи полагают, что исполняющая обязанности руководителя учреждения около года умышленно не выплатила пяти работникам зарплату — с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года. Сумма долга превысила 600 тыс. рублей.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.