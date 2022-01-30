Москва, , 08:35 — REGNUM Среди запланированных на 2022 год экранизаций литературных произведений жители России больше всего ждут выхода фильма «Воланд» Михаила Локшина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса сервисов Storytel и Viber.

Иллюстрация к произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», Kaluga-music.ru

В опросе приняли участие более двух тысяч человек. Респондентам предложили выбрать самую ожидаемую экранизацию этого года.

Лидером с 29,4% голосов стал фильм «Воланд» режиссёр Махаила Локшина. Эта картина станет новой экранизацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Второе место среди самых ожидаемых экранизаций занял фильм «Смерть на Ниле» режиссёра Кеннета Брана по мотивам одноимённого романа Агаты Кристи. Замкнула тройку картина «Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли по роману Оноре де Бальзака. В список самых ожидаемых экранизаций также вошли «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо по книге Уильяма Линзи Грэшема и «Ампир V» Виктора Гинзбурга — экранизация одноимённого романа Виктора Пелевина.

Лучшей экранизацией 2021 года участники опроса назвали «Дюну» Дени Вильнёва по мотивам книги фантаста Фрэнка Герберта. Также респонденты отметили фильмы «Круэлла», «Дом Gucci», «Конёк-Горбунок» и второй сезон сериала «Ведьмак».