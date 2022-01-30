Екатеринбург, 30 января, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге поймали безработного, торговавшего наркотиками. Об этом сообщает городское УМВД.

Https://32.мвд.рф/ Партия наркотиков

Гражданина задержали в районе улицы Айвазовского и доставили в отдел полиции. И там у него в рюкзаке нашли два полимерных пакета и 93 свертка с синтетическим веществом Общий вес изъятого наркотика составил 304,6 грамма.

Ранее 34-летний местный житель уже был судим за кражу. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.