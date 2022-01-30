Финикс , США, , 08:31 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Никита Михайлов победил досрочно американца Блэйна Шутта на турнире Bellator 273, который проходил в Финиксе. Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нокаут Цитата из м/ф «Метеор» на ринге. Реж. Борис Дёжкин. 1970. СССР

В третьем раунде спортсмен из России перевел схватку в партер и начал добивание своего оппонента ударами рук, в результате чего рефери засчитал Шутту поражение техническим нокаутом

Отметим, эта победа стала восьмой (три — досрочно) для 23-летнего Никиты Михайлова в ММА и второй подряд в Bellator при одном поражении. Для 29-летнего Блэйна Шутта это поражение стало шестым при восьми выигранных поединках (шесть — досрочно).