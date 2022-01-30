Село Селезнёво, Алтайский край, , 08:30 — REGNUM Выставление малыша раздетым на мороз оказалось далеко не единственным эпизодом насилия в семье жителей алтайского села Селезнёво, где, помимо этого мальчика, росли ещё двое. Избивали и унижали и старшего брата, которому шесть, и младшего, которому нет и двух. О том, что мать не раскаялась в суде, сообщает «Вести-Алтай».

Пауль Клее. Любой вид жестокости. 1919

Ещё летом органы опеки инициировали процедуру отобрания детей. Так называется временное досудебное изъятие из семьи. Это случилось после того, как отчим зверски избил двоих мальчиков.

Детей затем на время забирал родной отец, а опека, как того требует закон, вышла с иском о лишении матери родительских прав, но… прошло почти полгода, а решение об этом суд не вынес до сих пор.

И это при том, что семья «взята на карандаш» ещё с 2019 года. Как говорят власти района, суд просто пожелал дождаться приговора по тому самому делу о нанесении побоев детям.

В условиях этой неопределённости, кровный отец под новый год вернул малышей бывшей супруге. После чего и случилась история с выставлением на улицу голышом. Почему он это сделал — загадка, связаться с ним нам не удалось.

Кстати, за последние три года алтайский следком возбуждал 13 уголовных дел в отношении органов системы профилактики. Большинство из них были прекращены, но сотрудники получали дисциплинарные взыскания.

Как сообщало ИА REGNUM, после опубликования в социальных сетях видео с голым плачущим мальчиком на морозе глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело. В действиях должностных лиц органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних — ПДН и КДН по Шелаболихинскому району Алтайского края по итогам проверки также нашли признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Истязатели заключены под стражу. При задержании мать применила насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, прокусив зубами кисть его руки. А затем, уже находясь в служебном кабинете отдела полиции, укусила инспектора ПДН.

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