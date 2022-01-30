Вашингтон, 30 января, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Количество действующих буровых установок в США составило 610 штук, следует из данных Baker Hughes.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

С 21 января по 28 января число активных буровых установок в США выросло на 6 — до 610. За неделю число работающих нефтяных буровых выросло на 4 — до 495, а число работающих газовых буровых выросло на 2 — до 115.

Напомним, резкое снижение количества буровых установок началось после падения цены на нефть. До его начала 13 марта 2020 г. в США работало 792 буровых установки из которых 683 — нефтяные.

14 августа 2020 г. количество активных буровых опустилось до минимума и составило 244 штуки.