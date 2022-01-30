Екатеринбург, 30 января, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местный житель устроил плантацию наркосодержащего растения. Об этом сообщает городское УМВД.

delraycomputers webdesign Нет наркотикам

Кусты были обнаружены в жилом секторе ул. Пархоменко в Чкаловском районе. Там же стражи порядка нашли оборудование для выращивания и ухода и иные подозрительные предметы.

Под подозрение попал 52-летний местный слесарь. Масса высушенного наркотика составила порядка 677 граммов.