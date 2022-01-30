Веллингтон, , 08:22 — REGNUM На карантин были отправлены после вероятного контакта с инфицированным коронавирусом человеком генерал-губернатор Новой Зеландии Синди Киро и премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Об этом 30 января сообщает радиостанция RNZ.

Флаг Новой Зеландии Tākuta, Edward Hyde

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Генерал-губернатор и премьер-министр Новой Зеландии были вынуждены уйти на карантин после того, как выяснилось, что у одного из пассажиров авиарейса, следовавшего 22 января из Керикери в Окленд, был выявлен коронавирус. Этим же рейсом летели высшие должностные лица страны.

В канцелярии премьер-министра и офисе генерал-губернатора уточнили, что политики чувствуют себя хорошо, никаких симптомов заболевания у них не наблюдаются, а тестирование на коронавирус даёт отрицательный результат. Политики будут находиться под наблюдением врачей в течение суток, а затем, если инфекция никак не проявится, они смогут вернуться к выполнению своих рабочих обязанностей в обычном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новой Зеландии было выявлено 26 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». При этом к 26 января в стране полностью прошли вакцинацию против коронавируса не менее 93% взрослого населения страны.

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