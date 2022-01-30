Москва, 30 января, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В течение ближайших пяти дней в России ожидается теплая погода. Об этом 30 января заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

«Ситуация с температурой в РФ в ближайшие 5 дней спокойная — аномалии положительные», — передает ТАСС прогноз Вильфанда.

В азиатской части страны температура будет выше нормы на 8−12 градусов, в европейской — на 4−7 градусов выше нормы.

А с 3 февраля в регионах РФ станет ещё теплее.

Между тем, 30 января атмосферное давление в Москве может опуститься до рекордно низких значений.