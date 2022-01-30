Финикс , США, 30 января, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Бенсон Хендерсон одержал верх над российским спортсменом Исламом Мамедовым на турнире Bellator 273, который проходил в Финиксе. Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перчатки для единоборств

Поединок продлился все три заявленные раунда и по его итогам судьи раздельным решением со счетом 29−28, 28−29, 29−28 отдали победу американцу.

Отметим, эта победа стала 29-й (14 — досрочно) для 38-летнего Бенсона Хендерсона при одиннадцати поражениях. Для 32-летнего Ислама Мамедова это поражение стало вторым при 20 выигранных поединках (13 — досрочно) и одной ничьей.