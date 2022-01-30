Троицкий район, Алтайский край, 30 января, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Спасатели ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю обеспокоены участившимися случаями отравления угарным газом. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Павел Рудов ИА REGNUM Печь

Накануне, 29 января, в посёлке Гордеевском Троицкого района получили отравление угарным газом из печи в частном жилом доме четверо человек: мать и трое её детей. В результате отравления газом девятилетняя девочка трехлетний мальчик погибли. Женщина 1985 года рождения и четырёхлетний ребёнок доставлены в Троицкую центральную районную больницу, оба в тяжелом состоянии, женщина находится в коме.

В Новоалтайске на ул. Вокзальная из-за закрытой печной заслонки случай отравления угарным газом случился 28 января. В результате полученного отравления девочка 2006 года рождения погибла. Её родители переданы врачам скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели двух детей от отравления угарным газом в поселке Гордеевский возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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