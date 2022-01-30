Варшава, , 08:07 — REGNUM Варварами, уничтожающими лес, назвал экс-премьер-министр Польши, депутат Европарламента Влодзимеж Цимошевич польскую власть, начавшую строительство стены на польско-белорусской границе, передает TVP Info.

«Я переехал в Беловеж в поисках покоя. Несколько лет ко мне приходили лишь зубры и олени, — написал он в Facebook. — Теперь легко можно себе представить, что я думаю о варварах, уничтожающих лес».

Польский политик оценил строительство стены на границе с Белоруссией, сказав, что это «идея из ада», пишет ИА Красная Весна.

«Во-первых, нет никаких оснований, Во-вторых, это настоящая драма для Беловежской пущи», — подчеркнул он, утверждая, что проблемы нелегальной иммиграции больше не существует.

Строительство стены в Польше подвергалось критике со стороны политиков «Гражданской платформы» (PO), «Польской крестьянской партии» (PSL), левых политиков. Однако правительство считает, что возведение 5-метровой стены на границе с Белоруссией необходимо.