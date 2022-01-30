Португалия, 30 января, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Лиссабонский футбольный клуб «Спортинг» обыграл другую лиссабонскую команду «Бенфика» в матче финала Кубка португальской лиги. Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра проходила на поле стадиона «Магалайш Пессоа» в Лейрии и закончилась победой «Спортинга» со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили защитник Гонсалу Инасиу (49-я минута) и испанский полузащитник Пабло Сарабия (78-я).

Автором единственного гола «Бенфики» стал бразильский форвард Эвертон (22-я).

Отметим, это четвертая в истории победа «Спортинга» в Кубке португальской лиги и вторая подряд. Турнир проводится с сезона-2007/2008.