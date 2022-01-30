Москва, , 08:04 — REGNUM Отключение доступа к интернету на мобильных устройствах позволит продлить срок службы аккумуляторов гаджетов. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин агентству «Прайм».

Смартфон

Эксперт объяснил, что мобильные приложения на гаджетах продолжают работать ночью в фоновом режиме. При включенном интернете устройства расходуют как трафик, так и заряд аккумулятора.

Также ночью смартфон может обновлять мобильные приложения. Это может привести к быстрому расходу трафика активации функции обновления приложение только при подключении Wi-Fi.

Кашкин порекомендовал на ночь отключать мобильный интернет. Он заявил, что особенно актуальным этот совет является для владельцев гаджетов старше 3−4 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко порекомендовал проводить замену SIM-карту для смартфона один раз в четыре года.

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