Берлин, , 08:01 — REGNUM Власти ФРГ могут продлить программу предоставления финансовой помощи предприятиям в условиях ограничений по COVID-19. Об этом заявил вице-канцлер страны Роберт Хабек в интервью Funke-Mediengruppe.

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«Надеюсь, что в марте у нас будет другая ситуация, — отметил он. — Если потребуется помощь, чтобы обеспечить выживание пострадавших предприятий, то правительство выделит деньги для этого».

Ранее власти Германии решили проверить необходимость продления финпомощи предприятиям, испытывающим трудности из-за коронавирусных ограничений. Срок действия текущей программы истекает к концу марта, пишет ИА Красная Весна.

За последние 3 недели министерство экономики ФРГ получило 430 заявок от фирм на получение финпомощи на общую сумму 222 млн евро.