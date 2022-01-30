Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Телефонный разговор президента США Джозефа Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским назвал неудачным экс-президент США Дональд Трамп. Такое заявление экс-американский лидер сделал 30 января в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Техас.

Джо Байден и Владимир Зеленский President.gov.ua

По мнению Трампа, если даже половина того, что о нём рассказывают, правда, это не был удачный звонок. В частности, Трамп пояснил, что лидеры США и Украины разошлись в оценке военной угрозы, которая исходит от присутствия российских войск возле украинской границы, а также в вероятности вторжения России на Украину.

По словам Трампа, Зеленский в ходе разговора успокаивал Байдена и утверждал, что всё в порядке.

«Вы можете в это поверить?» — обратился Трамп к сторонникам.

В то время, как власти США рекомендуют своим гражданам и части дипкорпуса в Киеве покинуть Украину, утверждая что Россия может начать военные действия в любой момент, в Киеве призывают американцев не паниковать, поясняя, что лучше знают ситуацию. В свою очередь в России отрицают любую возможность агрессивных действий со своей стороны в отношении Украины.

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