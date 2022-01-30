Лондон, , 07:42 — REGNUM Производство автомобилей в Великобритании по итогам 2021 года упало до самого низкого уровня за последние 65 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Автопром Smolmotor.ru

По данным SMMT, в 2021 году в Великобритании было произведено 860 тысяч новых автомобилей. Последний раз такие низкие показатели фиксировались в 1965 году.

Объёмы производства оказались даже ниже 2020 года, когда ряд британских заводов приостанавливался во время первой волны пандемии новой коронавирусной инфекции. Производство в 2021 году в сравнении с 2020 годом упало на 6,7%, а в сравнении с допандемийным 2019 годом — почти на треть.

В SMMT объясняют сокращение производства нехваткой электронных компонентов, с которой столкнулись производители во всём мире. Среди других факторов в обществе производителей выделили последствия закрытия завода Honda в Суиндоне.

Ещё одним неблагоприятным фактором стала экономическая неопределённость, возникшая в связи с выходом Великобритании из Евросоюза. Инвестиции в британский автопром сокращались до подписания торгового соглашения о сотрудничестве между ЕС и Великобританией, которое начало временно применяться с 1 января 2021 года.