Киев, , 07:38 — REGNUM Дмитрий Корнейчук — украинский политолог — раскрыл срок закупки газа у России.

Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа, а в следующий отопительный сезон «будет негде закупать газ», из-за этого украинским властям придется пойти на «величайшее предательство», сказал он.

«Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает «Северный поток-2», … то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для власти — переходить на прямые договоры с «Газпромом», — отметил Корнейчук в эфире телеканала NewsOne.

Украинские власти искусственно создали энергетический кризис для того, чтобы объяснить гражданам необходимость начала закупки газа из РФ, считает он. Киев специально поднял поднял тарифы в стране и «поставил бизнес на колени», добавил политолог.

«Тогда украинцы скажут: да хоть с кем угодно вы договаривайтесь — только снизьте нам тарифы … Это банальная политтехнология», — заключил эксперт.