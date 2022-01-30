Сеул, 30 января, 2022, 07:35 — ИА Регнум. С призывом к руководству КНДР прекратить создавать напряжённость в регионе и ответить на предложение о возобновлении диалога обратился президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, в ходе выступления на заседании Совета национальной безопасности (СНБ). Об этом 30 января сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Заявление президента Южной Кореи связано с последним ракетным пуском, осуществлённым КНДР. Южнокорейский глава назвал ракетный запуск из КНДР «вызовом денуклеаризации Корейского полуострова», обеспечению мира и стабильности в регионе и дипломатическим усилиям международного сообщества по налаживанию диалога с Северной Кореей.

Также Мун Чжэ Ин напомнил, что ракетный запуск нарушает соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН, и отметил, что осуществив запуск баллистической ракеты, КНДР вплотную приблизилась к отказу от моратория на ядерные испытания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей.