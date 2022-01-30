Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Дональд Трамп — экс-президент США — обвинил нынешнего лидера страны Джо Байдена в слабой политике.

По его словам, Байден проявляет некомпетентность как глава государства, и неэффективная политика приведет к новой войне.

«Слабость и некомпетентность Байдена создают реальную угрозу третьей мировой войны», — заявил он на выступлении перед своими единомышленниками в городе Конро (штат Техас), передает ТАСС.

В период президентства Байдена, дополнил Трамп, число запусков ракет со стороны КНДР возросло до рекордных показателей. Также он указал на слабое управление выводом американских войск из Афганистана.

Ранее Трамп назвал «фиглярством высшей пробы» то, что сделали со страной за год у власти Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер: в США взлетела инфляция и цены на бензин.

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