Екатеринбург, , 07:24 — REGNUM В Екатеринбурге девятилетняя девочка придумала историю о похищении ребёнка. Об этом сообщает городское УМВД.

Преступность

Thebluediamondgallery.com

Дочь рассказала своей матери, что якобы видела, как на улице неизвестный мужчина набросил на некого мальчика мешок и унёс. Встревоженная гражданка велела ждать её дома, а сама обратилась в полицию. Силовики приступили к раскрытию «преступления». Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что в отношении детей никто не совершал преступных деяний.

Тогда правоохранители вновь опросили школьницу. И в ходе очередного опроса та призналась, что соврала своей матери, так как не хотела идти на занятия по танцам.