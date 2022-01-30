Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Ракетный запуск, произведённый Северной Кореей в сторону Японского моря, осудили американские власти. Об этом 30 января сказано в распространённом заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

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Вашингтон осудил действия КНДР по запуску ракеты и призвал Пхеньян «воздержаться от дальнейшей дестабилизирующей деятельности». При этом отмечается, что сам запуск никоим образом не представляет непосредственной угрозы для США и их союзников в регионе. Тем не менее, командование ВС США уточняет, что будет наблюдать за развитием ситуации.

Кроме того, в командовании ВС США отметили, что в связи с запуском Северной Кореей баллистической ракеты будут вести консультации с Южной Кореей, Японией и другими региональными партнёрами и союзниками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военные эксперты в Японии не зафиксировали вхождения запущенной КНДР ракеты в японскую исключительную экономическую зону.

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