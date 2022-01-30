Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Запуски ракет-носителей Falcon 9 с двух площадок на мысе Канаверал сдвинуты на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

Стартовая площадка ракеты-носителя Falcon 9 Spacex.com

Первый из запусков со стартовой площадки Космического центра им. Джона Кеннеди SLC-40 должен был состояться 29 января в 18:11 по местному времени (02:11 мск 30 января). Старт перенесён на сутки на это же время. Второй старт — с площадки LC-39A — также сдвинут на сутки, он состоится не ранее 31 января.

Со стартовой площадки SLC-40 стартует ракета с итальянским спутником дистанционного зондирования Земли COSMO-SkyMed. Стартующая с площадки LC-39A ракета Falcon 9 выведет на околоземную орбиту очередной пакет формируемой группировки Starlink.

В SpaceX отмечают, что пока не планируют задерживать ещё один старт с космодрома во Флориде, который должен состояться в ближайшие дни. На 2 февраля назначен запуск ракеты со спутником Национального управления военно-космической разведки США.

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