Тюмень, , 07:04 — REGNUM В Тюменской области майор полиции хотел пристрелять своё охотничье ружьё, но выстрелил в человека. Об этом пишут СМИ.

Ружьё



По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошёл 22 января. Участковый прикрепил к дереву доску и начал по ней стрелять. А затем в кустах заметил движение, решил, что это дикое животное, и выстрелил, а попал в человека.

Вместе со своим другом он довёз раненого до больницы, посадил у входа и исчез. Через несколько дней его задержали. Возбуждено уголовное дело.