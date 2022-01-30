Техас, США, , 06:54 — REGNUM Демократы в США за год нахождения у власти привели внутреннюю и внешнюю политику в такое состояние, что Россия открыто угрожает Украине, а Китай — Тайваню. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп 30 января в ходе своего выступления перед сторонниками в американском штате Техас.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп назвал «фиглярством высшей пробы» то, что сделали со страной за год нахождения у власти президент США Джозеф Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Как отметил Трамп, в США взлетела инфляция и цены на бензин, в магазине ничего нельзя купить, а он не может больше публиковать свою книгу, так как нет бумаги и чернил.

«Количество убийств увеличивается, нелегальные мигранты миллионами проникают в страну. Китай угрожает Тайваню, Иран подошел к созданию ядерной бомбы, Россия может взять под контроль Украину», — добавил Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп обвинил президента США Байдена в создании угрозы Третьей мировой войны.

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