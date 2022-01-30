Техас, США, 30 января, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Реальный риск начала третьей мировой войны создала слабая и «некомпетентная» политика действующего президента США Джозефа Байдена.Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп 30 января в ходе выступления перед своими сторонниками в американском штате Техас.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп отметил, что во время его президентства США не втягивались в новые войны и завершали старые «абсурдные» войны, следуя принципам 40-го президента США Рональда Рейгана «мир посредством силы».

По мнению Трампа, президент США Байден ежедневно подвергает риску Америку своей некомпетентностью. В частности, экс-глава Белого дома напомнил слабую организацию при выводе войск из Афганистана, а также рост количества ракетных пусков, произведённых КНДР. Как заявил Трамп, если бы он управлял страной, такого никогда бы не произошло.

Кроме того, Трамп дал совет руководству Белого дома обратить внимание на ситуацию с беженцами на границе с Мексикой. Экс-президент США пояснил, что администрации Байдена следовало бы направить войска в первую очередь на американо-мексиканскую границу, а не в Восточную Европу.

«Прежде, чем посылать какие-либо войска для защиты границы Восточной Европы, ему следовало бы защитить нашу границу здесь, в Техасе», — заявил Трамп, добавив, что для начала надо остановить вторжение в свою страну, раньше, чем вести разговор про вторжения в других странах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп назвал «безумием» намерение Белого дома отправить в Европу дополнительные контингенты американских военнослужащих из-за обострения ситуации вокруг Украины.