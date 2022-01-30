Мехико, , 05:52 — REGNUM Как минимум 13 человек погибли в результате опрокидывания микроавтобуса в мексиканском штате Халиско. Об этом 30 января сообщила служба гражданской защиты штата в своём Twitter.

ДТП

Авария произошла на шоссе Леон-Агуаскальентес. По предварительным данным, микроавтобус с пассажирами направлялся из Толуки в штате Мехико в Сан-Хуан-де-лос-Лагос в штате Халиско. Водитель микроавтобуса по неустановленной причине не справился с управлением, микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП на мете погибли восемь мужчин и четыре женщины, в том числе двое несовершеннолетних. Ещё один пострадавший скончался в больнице. Травмы разной степени тяжести получили десять человек.

В настоящее время спасательные работы на месте ДТП завершены. Специалисты работают над установлением причин и обстоятельств трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в афганской столице городе Кабуле с участием бронеавтомобиля религиозных деятелей. В результате аварии погибли четыре человека.

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