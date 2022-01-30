Бергамо, Италия, , 05:43 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, 26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук дал свое согласие на переход в римский «Лацио».

Футболист сборной России Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в шестнадцати матчах за клуб из Бергамо во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что трансфер Миранчука в «Дженоа» сорвался из-за отставки главного тренера генуэзского клуба Андрея Шевченко.

Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.