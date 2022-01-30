Лондон, 30 января, 2022, 05:40 — ИА Регнум. 23-летний опорный полузащитник «Спартака» и сборной Чехии по футболу Алекс Крал может досрочно вернуться в московский клуб из аренды в лондонском «Вест Хэме». Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

Андрей Пронин ИА REGNUM Алекс Крал

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард Эсекьель Понсе, выступающий за «Спартак», в ближайшее время может покинуть «красно-белых» и перейти в «Эльче». Таким образом, в «Спартаке» освободится одно легионерское место, которое и займет Алекс Крал.

В текущем сезоне Алекс Крал принял участие лишь в пяти матчах за «молотобойцев» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. В составе «Спартака» чешский полузащитник отдал одну голевую передачу в пяти турах РПЛ 2021/22.