Москва, 30 января, 2022, 05:34 — ИА Регнум. 28-летний французский центральный защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго перешел в «Марсель». Остаток сезона футболист проведет в клубе Лиги 1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго

Портал transfermarkt сообщил, что «Марсель» заплатил московскому клубу 2 миллиона евро за трансфер Жиго. Соглашение футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Жиго принял участие в шестнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил шесть желтых карточек.

Самуэль Жиго перешел в «Спартак» 1 июля 2018 года из бельгийского «Гента» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, согласно данным портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.