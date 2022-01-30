Штат Огайо, США, 30 января, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Как минимум 16 человек были найдены в бессознательном состоянии в отеле в городе Мэрисвилль в американском штате Огайо. Об этом 30 января сообщает местное отделение телекомпании CBS.

Скорая помощь

По данным полиции, все пострадавшие были найдены возле бассейна, двоим из них была оказана медицинская помощь на месте, 14 человек были экстренно госпитализированы. Отмечается, что люди жаловались на жжение в горле и головокружение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб оперативно эвакуировали всех постояльцев отеля. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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