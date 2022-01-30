Токио, 30 января 2022, 05:02 — REGNUM Военные эксперты провели сбор и анализ информации о пуске ракеты, осуществлённом КНДР в сторону Японского моря, вхождения снаряда в исключительную экономическую зону Японии не зафиксировано. Об этом 30 января сообщил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
По данным военных специалистов, Северная Корея могла осуществить запуск баллистической ракеты. Эксперты предполагают, что ракета преодолела расстояние в 800 километров, максимальная высота полёта снаряда составила 2 тыс. километров. Общее время полёта — около 30 минут.
Мацуно уточнил, что вся информация о дальности и высоте полета дана, исходя из обычной траектории баллистической ракеты. Кроме того, Мацуно отметил, что запуски ракет Северной Кореей нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с ракетным пуском Япония направила КНДР решительный протест.
Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске Северной Кореей неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Это уже седьмое с начала текущего года испытание вооружений Северной Кореей.
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