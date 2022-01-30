Токио, 30 января, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Военные эксперты провели сбор и анализ информации о пуске ракеты, осуществлённом КНДР в сторону Японского моря, вхождения снаряда в исключительную экономическую зону Японии не зафиксировано. Об этом 30 января сообщил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

首相官邸 Секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно

По данным военных специалистов, Северная Корея могла осуществить запуск баллистической ракеты. Эксперты предполагают, что ракета преодолела расстояние в 800 километров, максимальная высота полёта снаряда составила 2 тыс. километров. Общее время полёта — около 30 минут.

Мацуно уточнил, что вся информация о дальности и высоте полета дана исходя из обычной траектории баллистической ракеты. Кроме того, Мацуно отметил, что запуски ракет Северной Кореей нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с ракетным пуском Япония направила КНДР решительный протест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске Северной Кореей неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Это уже седьмое с начала текущего года испытание вооружений Северной Кореей.