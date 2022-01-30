Сеул, 30 января, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Южнокорейский двенадцатисерийный сериал в жанре хоррор «Мы все мертвы» вышел в онлайн-кинотеатре Netflix. Все эпизоды первого сезона вышли одновременно.

Jade87 Netflix

Сюжет сериала рассказывает об эпидемии зомби-вируса, в результате которой группа старшеклассников оказывается запертой в школе. Целью учеников станет выживание.

Главные роли в первом сезоне сериала сыграли Юн Чхан-ён («Шесть летающих драконов», «Учитель Ким»), Пак Чи-ху («Исчезнувшее время: Мальчик, который вернулся», «Подставной город»), Чо И-хён, Пак Соломон («Невеста века») и другие.

О возможности выхода второго сезона сериала создатели пока ничего не заявляли.