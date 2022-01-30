Сеул, , 04:40 — REGNUM Неопознанный снаряд вновь запустила Северная Корея в сторону Японского моря. Об этом 30 января сообщило агентство Yonhap, со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

Уточняется, что штаб сообщил о ракетном запуске, разослав журналистам текстовое сообщение. По данным штаба, была запущена баллистическая ракета из провинции Чагандо.

Информацию о запуске ракеты подтвердила береговая охрана Японии. Рыболовные суда, находившиеся в зоне предполагаемого падения снаряда, предупредили о риске падения обломков и рекомендовали проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным предметам в море в случае их обнаружения.

По данным телеканала NHK, при канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды сформирован кризисный штаб, в настоящее время в нём проводится экстренное совещание представителей ответственных ведомств. Цель заседания — сбор информации о запуске ракеты и подтверждение возможного ущерба.

Запуск стал седьмым по счёту с начала текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ООН рекомендовали Пхеньяну и Сеулу сесть за стол переговоров, так как необходимы изменения политики Северной Кореи, продолжающей ракетные пуски.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН прокомментировали ракетные пуски Северной Кореи